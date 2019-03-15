Видео: на проспекте Просвещения мужчина распылил газовый баллончик в автобусе

В пятницу, 15 марта, на проспекте Просвещения мужчина распылил газовый баллончик в автобусе. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.
В салоне произошёл конфликт между молодыми людьми.
Когда автобус проезжал рядом метро "Гражданский проспект", у одного закончились аргументы, он достал баллончик и распылил его содержимое в лицо оппоненту
сообщает корреспондент
По словам очевидцев, дебошира задержали силами пассажиров, которые и сдали молодого человека полицейским.
Пострадавшему потребовалась помощь медиков, его отвели в машину "скорой помощи".
Ранее мы сообщали о том, что Видео: на проспекте Ветеранов образовалась огромная пробка из трамваев
Видео:Piter.TV
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