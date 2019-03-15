  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:14
107
IRINA_CHALKINA
Код вставки плеера

Видео: на проспекте Просвещения мужчина распылил газовый баллончик в автобусе

0 0

В салоне произошёл конфликт между молодыми людьми.

В пятницу, 15 марта, на проспекте Просвещения мужчина распылил газовый баллончик в автобусе. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

В салоне произошёл конфликт между молодыми людьми.

Когда автобус проезжал рядом метро "Гражданский проспект", у одного закончились аргументы, он достал баллончик и распылил его содержимое в лицо оппоненту

сообщает корреспондент

По словам очевидцев, дебошира задержали силами пассажиров, которые и сдали молодого человека полицейским. 

Пострадавшему потребовалась помощь медиков, его отвели в машину "скорой помощи". 

Ранее мы сообщали о том, что Видео: на проспекте Ветеранов образовалась огромная пробка из трамваев

Видео:Piter.TV

 

Местоположение на карте:

Теги: новости спб, пассажир распылил газовый баллончик, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Оставить комментарий