Видео: на проспекте Просвещения мужчина распылил газовый баллончик в автобусе

В салоне произошёл конфликт между молодыми людьми.

В пятницу, 15 марта, на проспекте Просвещения мужчина распылил газовый баллончик в автобусе. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

В салоне произошёл конфликт между молодыми людьми.

Когда автобус проезжал рядом метро "Гражданский проспект", у одного закончились аргументы, он достал баллончик и распылил его содержимое в лицо оппоненту сообщает корреспондент

По словам очевидцев, дебошира задержали силами пассажиров, которые и сдали молодого человека полицейским.

Пострадавшему потребовалась помощь медиков, его отвели в машину "скорой помощи".

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Видео:Piter.TV