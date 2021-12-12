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Подростки брызнули газом из баллончика в лицо пассажиру трамвая
Сегодня, 17:15
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Подростки брызнули газом из баллончика в лицо пассажиру трамвая

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Полиция разыскивает малолетних хулиганов и готовится возбудить уголовное дело.

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает хулиганов, которые брызнули в лицо пассажиру трамвая из газового баллончика. Конфликт между подростками и взрослым мужчиной разгорелся в трамвае на проспекте Авиаконструкторов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, всё произошло вечером субботы, 16 ноября. Потасовка произошла из-за кондуктора. Пассажир заступился за сотрудника транспорта и получил газом в лицо. Неизвестные хулиганы поспешно скрылись.

Ранее Piter.TV сообщал, что вагон электрички сошёл на ж/д путях станции "Гатчина-Пассажирская-Балтийская".

Фото: Piter.TV

Теги: пассажир распылил газовый баллончик, подростки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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