Подростки брызнули газом из баллончика в лицо пассажиру трамвая

Полиция разыскивает малолетних хулиганов и готовится возбудить уголовное дело.

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает хулиганов, которые брызнули в лицо пассажиру трамвая из газового баллончика. Конфликт между подростками и взрослым мужчиной разгорелся в трамвае на проспекте Авиаконструкторов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, всё произошло вечером субботы, 16 ноября. Потасовка произошла из-за кондуктора. Пассажир заступился за сотрудника транспорта и получил газом в лицо. Неизвестные хулиганы поспешно скрылись.

Ранее Piter.TV сообщал, что вагон электрички сошёл на ж/д путях станции "Гатчина-Пассажирская-Балтийская".

Фото: Piter.TV