В Северной столице подходит к концу фестиваль "День Римского-Корсакова"

Под занавес зрители увидят концерт симфонического оркестра и хора Михайловского театра.

Сегодня в Петербурге завершается фестиваль "День Римского-Корсакова".

В первый день акции участники выступили перед посетителями с народными песнями. Гости послушали произведения в исполнении ансамбля Петербургской консерватории, который занимается исследованием и восстановлением традиций славянских песен.

Сегодня зрителей ждет масштабный концерт симфонического оркестра и хора в Петербургской филармонии.

Ранее в Piter.tv сообщили, что на Каменном острове отремонтируют Музыкальный павильон.

Фото: pixabay