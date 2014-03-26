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В Северной столице подходит к концу фестиваль "День Римского-Корсакова"
Сегодня, 16:59
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kraratau27

В Северной столице подходит к концу фестиваль "День Римского-Корсакова"

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Под занавес зрители увидят концерт симфонического оркестра и хора Михайловского театра.

Сегодня в Петербурге завершается фестиваль "День Римского-Корсакова".

В первый день акции участники выступили перед посетителями с народными песнями. Гости послушали произведения в исполнении ансамбля Петербургской консерватории, который занимается исследованием и восстановлением традиций славянских песен. 

Сегодня зрителей ждет масштабный концерт симфонического оркестра и хора в Петербургской филармонии.

Ранее в Piter.tv сообщили, что на Каменном острове отремонтируют Музыкальный павильон.

Фото: pixabay

 

Теги: день римского-корсакова, культура, петербург
Категории: Куда сходить в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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