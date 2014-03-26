В Северной столице подходит к концу фестиваль "День Римского-Корсакова"

Сегодня в Петербурге завершается фестиваль "День Римского-Корсакова".
В первый день акции участники выступили перед посетителями с народными песнями. Гости послушали произведения в исполнении ансамбля Петербургской консерватории, который занимается исследованием и восстановлением традиций славянских песен.
Сегодня зрителей ждет масштабный концерт симфонического оркестра и хора в Петербургской филармонии.
Ранее в Piter.tv сообщили, что на Каменном острове отремонтируют Музыкальный павильон.
Фото: pixabay
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