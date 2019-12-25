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На Каменном острове отремонтируют Музыкальный павильон
Сегодня, 17:38
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На Каменном острове отремонтируют Музыкальный павильон

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В 2022 будет отреставрировал еще ряд интерьеров ансамбля острова.

На Каменном острове отремонтируют Музыкальный павильон. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов после проведенного восстановленных залов Елагиноостровского дворца. Градоначальник отметил, что в интерьерах надежно отремонтированы инженерные коммуникации – именно их плохое состояние привело к пожару.

Нужно продолжать реставрацию и реконструкцию Каменоостровского ансамбля. В этот году мы приступаем к Музыкальному павильону, в 2022 году планируем еще ряд интерьеров отреставрировать

Алексаандр Беглов

Ранее Piter.tv сообщал о том, что Петербург представит программу реконструкции и модернизации школ в центральных районах. 

Фото: Telegram / Пул 78

Теги: каменный остров, ремонт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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