В 2022 будет отреставрировал еще ряд интерьеров ансамбля острова.

На Каменном острове отремонтируют Музыкальный павильон. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов после проведенного восстановленных залов Елагиноостровского дворца. Градоначальник отметил, что в интерьерах надежно отремонтированы инженерные коммуникации – именно их плохое состояние привело к пожару.

Нужно продолжать реставрацию и реконструкцию Каменоостровского ансамбля. В этот году мы приступаем к Музыкальному павильону, в 2022 году планируем еще ряд интерьеров отреставрировать Алексаандр Беглов

Ранее Piter.tv сообщал о том, что Петербург представит программу реконструкции и модернизации школ в центральных районах.

Фото: Telegram / Пул 78