На Каменном острове отремонтируют Музыкальный павильон. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов после проведенного восстановленных залов Елагиноостровского дворца. Градоначальник отметил, что в интерьерах надежно отремонтированы инженерные коммуникации – именно их плохое состояние привело к пожару.
Нужно продолжать реставрацию и реконструкцию Каменоостровского ансамбля. В этот году мы приступаем к Музыкальному павильону, в 2022 году планируем еще ряд интерьеров отреставрировать
Алексаандр Беглов
Ранее Piter.tv сообщал о том, что Петербург представит программу реконструкции и модернизации школ в центральных районах.
Фото: Telegram / Пул 78
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