В Северной столице планируется построить новую развязку Лиговского и Воздухоплавательной улицы

Подготовка документации по планировке территории завершится в 2022 году.

В Петербурге планируется построить новую транспортную развязку на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы. Первым этапом масштабного проекта станет подготовка документации планировки территории для ее размещения. Соответствующую закупку разместил комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

Эти работы, как следует из документации к закупке, продлятся до середины 2022 года. Их исполнителю предстоит сначала разработать эскизные решения, затем создать проекты планировки территории и межевания и, наконец, утвердить всю эту документацию в правительстве Петербурга.

Максимальная цена контракта за работу составляет почти 17 миллионов рублей. Средства выделяет бюджет города.

Заитересованные в контракте компании могут подать свои заявки для участия в открытом конкурсе до 9 октября.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге определились с ландшафтно-архитектурной концепцией парка Тучков буян.

Фото: Pixabay.com