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В Северной столице отреставрируют Монетный двор за 70,5 миллионов рублей
Сегодня, 20:56
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IRINA_CHALKINA

В Северной столице отреставрируют Монетный двор за 70,5 миллионов рублей

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Работы будут завершены в конце 2021 года.

В пятницу, 22 марта, стало известно о том, что Северной столице отреставрируют Монетный двор за 70,5 миллионов рублей. Об этом сообщают "Невские новости".

Согласно документа, подрядчик должен будет убрать штукатурную отделку, а затем нанести новую. Кроме того, специалистам надо привести в порядок кирпичную кладку и изделия из черного металла. 

Самым главным условием работ в Монетном дворе станет соблюдение температурного режима, а именно не ниже плюс 8 градусов. Ведомство планирует, что работники займутся выполнением плана с 1 июля этого года. Работы будут завершены в конце 2021 года.

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Фото: яндекс.карты

Теги: монетный двор, новости спб, реставрация монетный двор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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