Монетный двор Петербурга отреставрируют за 140 млн рублей

Все работы должны завершить до конца 2022 года.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что в Петербурге намерены отреставрировать Монетный двор. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Согалсно документам, специалисты должны не только отремонтировать, но и приспособить помещения объекта культурного наследия федерального значения. Подрядчик обязан сдать уже готовый объект до конца 2022 года.



На реконструкцию выделят из федерального бюджета 140 млн рублей.

Ранее мы сообщали о том, что станцию "Маяковская" планируют закрыть на ремонт в начале 2021 года.

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