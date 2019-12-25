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Монетный двор Петербурга отреставрируют за 140 млн рублей
Сегодня, 10:29
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IRINA_CHALKINA

Монетный двор Петербурга отреставрируют за 140 млн рублей

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Все работы должны завершить до конца 2022 года.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что в Петербурге намерены отреставрировать Монетный двор. Об этом свидетельствуют данные сайта госзакупок.

Согалсно документам, специалисты должны не только отремонтировать, но и приспособить помещения объекта культурного наследия федерального значения. Подрядчик обязан сдать уже готовый объект до конца 2022 года.

На реконструкцию выделят из федерального бюджета 140 млн рублей. 

Ранее мы сообщали о том, что станцию "Маяковская" планируют закрыть на ремонт в начале 2021 года.

Фото:википедия

Теги: монетный двор, реконструкция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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