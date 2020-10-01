Монету с Павлом I продают на аукционе за 176 млн рублей

Монета состоит на 93,17% из серебра и считается одной из самых редких в России.

Стало известно, что российский аукционный дом выставит на аукцион редкую монету времён Павла I, начальная стоимость которой от 175,7 млн рублей. Об этом сообщает "Фонтанка".

Портретный рубль императора Павла I был выпущен Санкт-Петербургским монетным двором в 1796 году, согласно данным сайта РАД. Известно, что монета состоит на 93,17% из серебра и считается одной из самых редких в России.

Для экспертов отдела нумизматики Государственного исторического музея монета представляет "интерес как нумизматический памятник", потому что она редкая и хорошо сохранилась. Они признали ее подлинной.

Монету пытались продать уже трижды, но торги срывались. В первый раз начальная цена составила 217 млн рублей, в последующие — 195 млн рублей.

Аукцион начнется 6 сентября, заявки завершили принимать 1 сентября.

Ранее Центробанк России выпускает в обращение серию памятных монет с медвежонком Умкой.

Фото: скриншот auction-house