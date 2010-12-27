Они похитили три тысячи рублей.

В пятницу, 22 марта, два школьника с пистолетом ограбили ростовщиков в Фрунзенском районе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в одной из офисов микрофинансовой организации на улице Белы Куна.

Как оказалось, в здание ворвался молодой человек с пистолетом, который произвёл несколько выстрелов, а затем забрал выручку.

По подозрению в налёте задержали двоих 15-летних подростков.

Ранее мы сообщали о том, что В Колпино нашли склад с 650 килограммами просроченной колбасы

Фото:pixabay