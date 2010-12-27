В Колпино нашли склад с 650 килограммами просроченной колбасы

Товар был изъят на изолированное хранение до принятия мер органами Прокуратуры.

Сотрудники Россельхознадзора Петербурга и области совместно с прокуратурой города провели проверки на складе пищевой продукции, расположенном в Колпинском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проверки специалисты обнаружили в здании 650 килограммов мясной продукции, срок годности которой истек год назад. Помимо этого было обнаружено 2,1 тонны молочной продукции, по виду похожей на сметану. Продукция была расфасована в пластиковую тару без нанесения маркировки.

Товар был изъят на изолированное хранение до принятия мер органами Прокуратуры.

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Фото: Россельхознадзор