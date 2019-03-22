Спасатели предупредили петербуржцев о непогоде в предстоящую субботу

порывы ветра могут достигнуть 24 м/с.

В субботу, 23 марта, в Петербурге прогнозируют ветер и гололедицу. В главном управлении МЧС по городу попросили пешеходов и автомобилистов быть внимательнее.

Известно, что в городе сохраниться сильный ветер, порывы которого могут достигать до 24 м/с. Температура воздуха ночью будет варьироваться от -1 до +1 градусов по Цельсию. Днем столбик термометра поднимется от 2 до 4 градусов тепла.

Ночью и утром возможен небольшой дождь, в связи с чем на дорогах города может образоваться гололедица.

Видео: Piter.tv