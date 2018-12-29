В Северной столице на дорогах вешают религиозные билборды для снижения аварий

На плакатах написано: "Святый целитель Пантелеимоне, моли Бога о нас", "Святители Христовы Николае и Спиридоне, молите Бога о нас", а также "Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас".

В Северной столице на дорогах вешают религиозные билборды. Об этом информирует "Фонтанка".

На плакатах написано: "Святый целитель Пантелеимоне, моли Бога о нас", "Святители Христовы Николае и Спиридоне, молите Бога о нас", а также "Преподобне отче Антоние, моли Бога о нас".

Известно, что эту акцию начала не церковь, а ТД "Мир Света". Так, коммерческая компания арендовала 60 мест для размещения билдордов до конца этого месяца.

Один из владельцев организации Валерий Гусев отметил, что эта акция не имеет ничего общего с коммерцией. Цель такиех билбордов- снижение аварий на петербургских дорогах.

Стоит отметить, что ранее в Тверской области уже тестировали этот метод. По словам Гусева, ДТП снизились на 8%, а количество погибших на 17%. При этом власти области отметили, что плакаты тут не при чем, аварий стало меньше из-за того, что дороги отремонтировали.

Эксперты квалифицируют этот проект как "социальную рекламу".

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Фото:Pixabay