Петербургский дизайнер "оживляет" шедевры мировой живописи

Художница Лейла Дарчиева делает аллюзии на современный мир, технологии и проблемы нашего времени.

Петербургский дизайнер "оживляет" Лейла Дарчиева шедевры мировой живописи. Свои работы девушка размещает в Instagram.

Классические картины на новый лад Дарчиева создает с помошью моушн-дизайна.

Её работы- это аллюзии на современный мир, технологии и проблемы нашего времени. Среди полотен, которые использует художнца есть даже знаменитая Джаконда Леонардо да Винчи, которая ради лайков колит себе ботокс.

На страничку Лейлы подписаны около 11,5 тысяч человек, а каждая новая работа набирает более 5 тысяч просмотров.

Ранее мы сообщали о том, что В конце февраля в Александринке состоится премьера спектакля про Сталина

Видео: lailadarchieva/Instagram