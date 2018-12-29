В конце февраля в Александринке состоится премьера спектакля про Сталина

В Александринском театре в феврале ожидается большая премьера спектакля "Рождение Сталина". Художественный руководитель – Валерий Фокин. В основе постановки – архивные документы, фрагменты литературных произведений.

Сама идея родилась у меня года три назад. Мне захотелось исследовать механизм — как рождается Сталин и одновременно — это неизбежно — исчезает человек по имени Джугашвили. Он ведь решительно отрицал все, что было связано с его юностью.

Валерий Фокин, художественный руководитель