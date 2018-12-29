В конце февраля в Александринке состоится премьера спектакля про Сталина

В Александринском театре в феврале ожидается большая премьера спектакля "Рождение Сталина". Художественный руководитель – Валерий Фокин. В основе постановки – архивные документы, фрагменты литературных произведений.
Сама идея родилась у меня года три назад. Мне захотелось исследовать механизм — как рождается Сталин и одновременно — это неизбежно — исчезает человек по имени Джугашвили. Он ведь решительно отрицал все, что было связано с его юностью.
Валерий Фокин, художественный руководитель
В основе используются недавно открытие архивные документы, фрагменты литературных произведений, например, таких как "Батум" Булгакова и "Бесы" Достоевского.
Молодого Иосифа Джугашвили сыграет Владимир Кошевой, роль Сталина – Петр Семак. Премьерные показы состоятся 22, 23 и 24 февраля.
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Фото: pixabay
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