Петербургские актёры сделали тяжелобольным детям "спектакль в подарок"

Постановка называется "Про печного зайца".

Артисты театра "Нос" сыграли спектакль для тяжелобольных детей. Об этом сообщает канал 78.ru.

Постановка называется "Про печного зайца". По сюжету, зайка сидит дома и болеет, но неожиданно он находит необычного друга - домового. Зайка выздоравливает, и все семья летит во Францию в отпуск. Всего спектакль уже посмотрели более 50 маленьких зрителей от 3 лет до 15 лет, а также их родители, бабушки и дедушки.

Декорации к постановке были выполнены самими артистами. Сейчас актеры ведут переговоры с ансамблем "Терем", чтобы в будущем также играть спектакль под их композиции.

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