В Северной столице готовы ввести туристический налог в 2025 году

Он заменит собой нынешний экспериментальный "курортный сбор".

Сегодня, 27-го сентября, в рамках встречи с замминистра финансов Российской Федерации Алексеем Сазановым и председателем Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил о готовности города ввести туристический налог. Его планируют внедрить в следующем году, – говорится в сообщении пресс-службы Смольного.

Каждый год в Петербурге увеличиваются туристические потоки. В 2023-м году "туристическую столицу России" посетили свыше 9 млн человек. В году нынешнем прогнозируется свыше 10-ти млн туристов. Экспериментальный курортный сбор, который взимали с гостей города с весны 2024-го года планируется преобразовать в полноценный туристический налог.

Для нашего города это важно. В Петербурге курортный сбор взимается в размере 100 рублей с 1 апреля этого года. Планировалось, что в бюджет города от сбора поступит порядка 310 миллионов рублей, но уже сейчас доход составил полмиллиарда. Эти средства мы направляем на благоустройство и реставрацию наших памятников. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Отдельно глава города подчеркивает важность поступления средств от туристического потока для реставрации исторических объектов города. Полученные от курортного сбора деньги были использованы для восстановления Московских триумфальных ворот и для обустройства пляжных объектов в Курортном районе города.

Мы не просто сохраняем наше наследие. Мы даём вторую жизнь историческим зданиям и пространствам. Инициативу по введению туристического налога поддерживаем. Всю необходимую документацию уже подготовили. Готовы ввести его со следующего года. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Вклад гостей города в экономику Петербурга вырос в 4 раза и превысил показатели допандемийного периода. Сегодня туризм является одним из главных направлений развития города; с ним связаны значимые проекты Петербурга. В частности, в пресс-службе отмечают, что росту потока гостей должны поспособствовать строительство ВСМ, круглосуточного морского курорта "Санкт-Петербург Марина" и второй очереди аэропорта Пулково.

Ранее мы писали, что гастрономия Северной столицы является одной из главных причин посещения города для туристов.

Фото: Piter.TV