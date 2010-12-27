В Северной столице будут слушать дело о госизмене 70-летнего петербуржца

Дело слушается в закрытом режиме.

В понедельник, 8 июля, стало известно, что в Петербурге пройдет слушанье дела о госизмене. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Детали дела, в котором обвиняют 70-летнего Виктора Ивановича Прозорова. Дело слушается в закрытом режиме.

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ дело будет слушаться коллегией из трех судей в закрытом режиме в связи с наличием грифа "Совершенно секретно" сказано в сообщении

Напомним, что Прозорова арестовали 4 июня по решению Лефортовского суда Москвы.

Ранее мы сообщали о том, что грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего, оскорбившего Путина.

Фото:pixabay