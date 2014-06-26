В Северной Осетии обезвредили две авиабомбы времен Великой Отечественной войны

Сотрудники ГУ МЧС нашли в регионе ФАБ-50 СВ.

Две авиационные бомбы времен Великой Отечественной войны представители российского экстренного ведомства обезвредили в Моздокском районе Северной Осетии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ГУ МЧС РФ в социальных сетях. Они пояснили, что опасные предметы были отправлены на полигон, размещенный в западной окраине селения Кизляр. Затем объекты оказались обезврежены саперами путем подрыва.

Пиротехнический расчет обезвредил две авиабомбы ФАБ-50св времен ВОВ, найденные накануне поисковиками. пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону

Напомним, что пиротехнические расчеты Донского спасательного центра обезвреживают авиабомбы на всей территории южной части страны и Северного Кавказа.

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Фото и видео: ГУ МЧС России