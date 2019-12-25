В Северной Осетии число инфицированных коронавирусом перевалило за 3 тысячи

В Северной Осетии коронавирус выявили еще у 50 человек.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Северной Осетии сообщает, что в регионе за сутки коронавирус подтвердили еще у 50 человек. Таким образом, в Северной Осетии с начала эпидемии коронавирус подтвержден у 3 055 жителей. Из них выздоровели 1 965 человек, а 55 человек скончались.
За сутки умерли от осложнений вызванных коронавирусом 4 человека. Это мужчины 70 и 68 лет и две женщины 51 и 50 лет.
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Фото: pixabay.com
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