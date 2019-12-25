Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирус подтвержден у 9 тысяч 35 человек.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России по состоянию на утро 1 июня зарегистрировано 9 035 новых случаев коронавируса в 84 субъектах страны.
По регионам новые случаи распределены следующим образом:
1. Москва - 2297
2. Московская область - 728
3. Санкт-Петербург - 364
4. Нижегородская область - 315
5. Свердловская область - 283
6. Иркутская область - 229
7. Волгоградская область - 189
8. Ростовская область - 184
9. Ханты-Мансийский АО - 151
10. Республика Дагестан - 141
11. Архангельская область - 135
12. Челябинская область - 134
13. Астраханская область - 131
14. Красноярский край - 131
15. Тульская область - 113
16. Республика Саха (Якутия) - 112
17. Воронежская область - 111
18. Новосибирская область - 105
19. Брянская область - 102
20. Ульяновская область - 101
21. Саратовская область - 96
22. Смоленская область - 92
23. Чувашская Республика - 88
24. Калужская область - 86
25. Пензенская область - 85
26. Краснодарский край - 84
27. Ставропольский край - 83
28. Белгородская область - 82
29. Ивановская область - 80
30. Ярославская область - 78
31. Республика Башкортостан - 77
32. Кабардино-Балкарская Республика - 76
33. Рязанская область - 73
34. Новгородская область - 72
35. Липецкая область - 71
36. Карачаево-Черкесская Республика - 70
37. Пермский край - 69
38. Кировская область - 68
39. Алтайский край - 67
40. Тамбовская область - 64
41. Курская область - 63
42. Псковская область - 63
43. Хабаровский край - 61
44. Республика Тыва - 60
45. Владимирская область - 59
46. Оренбургская область - 54
47. Приморский край - 54
48. Ленинградская область - 53
49. Республика Татарстан - 50
50. Республика Северная Осетия - 48
51. Тверская область - 46
52. Республика Бурятия - 46
53. Калининградская область - 45
54. Республика Ингушетия - 44
55. Мурманская область - 42
56. Орловская область - 41
57. Республика Марий Эл - 41
58. Ямало-Ненецкий АО - 40
59. Забайкальский край - 39
60. Республика Мордовия - 36
61. Самарская область - 36
62. Камчатский край - 32
63. Республика Коми - 30
64. Удмуртская Республика - 30
65. Томская область - 28
66. Кемеровская область - 25
67. Омская область - 24
68. Вологодская область - 23
69. Тюменская область - 23
70. Амурская область - 22
71. Республика Хакасия - 21
72. Республика Адыгея - 20
73. Республика Калмыкия - 20
74. Чеченская Республика - 20
75. Республика Карелия - 15
76. Костромская область - 14
77. Курганская область - 14
78. Республика Алтай - 10
79. Республика Крым - 10
80. Еврейская АО - 5
81. г. Севастополь - 4
82. Магаданская область - 3
83. Сахалинская область - 3
84. Ненецкий автономный округ - 1
У 40% новых инфицированных коронавирус протекал бессимптомно. Таким образом, в России с начла эпидемии 414 878 случаев коронавируса. Из них скончались 4 855 человек (162 за сутки). Выздоровели 175 877 (за сутки 3 994).
Фото: pixabay.com, ИЦК
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