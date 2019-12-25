Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За сутки в России зарегистрировано более 9 тысяч случаев инфицирования в 84 регионах страны.

В России за сутки коронавирус подтвержден у 9 тысяч 35 человек.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России по состоянию на утро 1 июня зарегистрировано 9 035 новых случаев коронавируса в 84 субъектах страны.

По регионам новые случаи распределены следующим образом:

1. Москва - 2297

2. Московская область - 728

3. Санкт-Петербург - 364

4. Нижегородская область - 315

5. Свердловская область - 283

6. Иркутская область - 229

7. Волгоградская область - 189

8. Ростовская область - 184

9. Ханты-Мансийский АО - 151

10. Республика Дагестан - 141

11. Архангельская область - 135

12. Челябинская область - 134

13. Астраханская область - 131

14. Красноярский край - 131

15. Тульская область - 113

16. Республика Саха (Якутия) - 112

17. Воронежская область - 111

18. Новосибирская область - 105

19. Брянская область - 102

20. Ульяновская область - 101

21. Саратовская область - 96

22. Смоленская область - 92

23. Чувашская Республика - 88

24. Калужская область - 86

25. Пензенская область - 85

26. Краснодарский край - 84

27. Ставропольский край - 83

28. Белгородская область - 82

29. Ивановская область - 80

30. Ярославская область - 78

31. Республика Башкортостан - 77

32. Кабардино-Балкарская Республика - 76

33. Рязанская область - 73

34. Новгородская область - 72

35. Липецкая область - 71

36. Карачаево-Черкесская Республика - 70

37. Пермский край - 69

38. Кировская область - 68

39. Алтайский край - 67

40. Тамбовская область - 64

41. Курская область - 63

42. Псковская область - 63

43. Хабаровский край - 61

44. Республика Тыва - 60

45. Владимирская область - 59

46. Оренбургская область - 54

47. Приморский край - 54

48. Ленинградская область - 53

49. Республика Татарстан - 50

50. Республика Северная Осетия - 48

51. Тверская область - 46

52. Республика Бурятия - 46

53. Калининградская область - 45

54. Республика Ингушетия - 44

55. Мурманская область - 42

56. Орловская область - 41

57. Республика Марий Эл - 41

58. Ямало-Ненецкий АО - 40

59. Забайкальский край - 39

60. Республика Мордовия - 36

61. Самарская область - 36

62. Камчатский край - 32

63. Республика Коми - 30

64. Удмуртская Республика - 30

65. Томская область - 28

66. Кемеровская область - 25

67. Омская область - 24

68. Вологодская область - 23

69. Тюменская область - 23

70. Амурская область - 22

71. Республика Хакасия - 21

72. Республика Адыгея - 20

73. Республика Калмыкия - 20

74. Чеченская Республика - 20

75. Республика Карелия - 15

76. Костромская область - 14

77. Курганская область - 14

78. Республика Алтай - 10

79. Республика Крым - 10

80. Еврейская АО - 5

81. г. Севастополь - 4

82. Магаданская область - 3

83. Сахалинская область - 3

84. Ненецкий автономный округ - 1

У 40% новых инфицированных коронавирус протекал бессимптомно. Таким образом, в России с начла эпидемии 414 878 случаев коронавируса. Из них скончались 4 855 человек (162 за сутки). Выздоровели 175 877 (за сутки 3 994).

Фото: pixabay.com, ИЦК