В Кочани складывается критическая ситуация.

В Северной Македонии к тушению пожаров привлекли армию. Об этом рассказали местные журналисты с радиостанции "Радио МОФ". В СМИ уточнили, что приказ привлечь военнослужащих к спасательной миссии поступил от президента республики Стево Пендаровски. Дополнительная поддержка появится в регионах, в которых складывается особенно критическая ситуация. В локализации пламени участвует также местное население. В западной части города Кочани пришлось отключить электричество.

Несколько домов уже охвачены огнем, в непосредственной близости горит сосновый лес. Огонь распространяется непредсказуемо, все зависит от направления ветра. Один из автомобилей пожарных пострадал в огне. В регионе повсюду пожары, никто не может оказать помощь, ситуация безвыходная. глава Кочани

Глава правительства Зоран Заев в срочном порядке покинул праздничные мероприятия в честь Дня республики, которые отмечаются в Северной Македонии 2 августа. Премьер-министр объяснил прессе, что ситуация с пожарами находится под контролем Центрального антикризисного штаба. Из муниципалитетов мобилизованы пожарные службы.

Подозреваемые в поджогах задержаны в Турции.

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