Молодому человеку грозит до 20 лет заключения.

На территории города Севастополь российскими силовыми структурами задержан молодой человек, который попытался совершить серию терактов по указанию спецслужб из Украины. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-слукжбы регионального управления ФСБ по полуострову Крым. В надзорных органах заметили, что 19-летний житель страны собирался организовать теракты на объектах транспортной и энергетической инфраструктуры. По указанию от куратора из киевского режима юноша прибыл в регион. Там он провел разведку стратегических объектов. Позже подозреваемый закупил канистры с горючим топливом и пневматическое оружие для оказания сопротивления оперативникам при задержании.

Злоумышленник попытался вскрыть релейный шкаф. Он также поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции, расположенной в Инкермане. Затем молодой человек попытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе. Сейчас в отношении фигуранта расследования ведется уголовное дело. нарушителю грозит лишение свободы на срок до 20 лет. По решению судебной инстанции россиянин отправлен под арест.

ФСБ: cпецслужбы Киева через чаты знакомств втянули четверых подростков в диверсии.

