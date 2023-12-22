В Севастополе задержали подозреваемого в осквернении символа воинской славы

Злоумышленником оказался 27-летний ранее судимый житель города.

Российские правоохранительные органы по городу Севастополю задержали мужчину, подозреваемого в осквернении символа воинской славы. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД. Оперативники отметили, что инцидент произошел в центре города. Причастным к злодеянию стал 27-летний местный житель. Он был пойман в рамках совместной операции представителей Центра по противодействию экстремизму и СОБРа Росгвардии.

Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, хранение наркотиков, повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения и использование поддельных документов. пресс-служба МВД РФ по Севастополю

Напомним, что в одном из мессенджеров получила распространение видеозапись, на которой неизвестный мужчина осквернил инсталляцию, посвященную Дню Победы в Великой Отечественной войне. Происшествие зафиксировано на площади Ушакова. Ролик вызвал общественное осуждение. Позже задержанный гражданин признался, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.

В Кузбассе за поджог релейного шкафа задержали трех подростков.

Фото и видео: пресс-служба МВД РФ по Севастополю