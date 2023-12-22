В Кузбассе за поджог релейного шкафа задержали трех подростков

Полиция установила личности преступников, они арестованы.

Три подростка в городе Белово задержаны за поджог релейного шкафа на железной дороге на территории Кемеровской области. Это преступление несовершеннолетние совершили по указанию незнакомца, обещавшего им за это в интернете за 60 тысяч рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления МВД РФ.

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Белово поступило сообщение о повреждении путем поджога релейного шкафа на перегоне станций Бачаты – Артышта-1 Западно-Сибирской железной дороги. пресс-служба МВД РФ

16-летние подозреваемые объяснили оперативникам, что они нашли объявление о криминальном заработке в Интернете. затем им передали инструкции о том, как нужно совершить злодеяние. Во время обысков по местам жительства подростков полицейские нашли мобильные телефоны, банковские карты, а также бутылку с остатками нефтепродукта и вещи, в которые они были одеты преступники в момент совершения поджога. Сейчас ведется расследование по части 2 статьи 281 УК РФ. Речь идет о диверсии, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Стоит уточнить, что в социальных сетях Восточного межрегионального управления Следственного комитета Росси уведомили прессу, что один из фигурантов в момент совершения преступления находился по месту жительства. Мальчик координировал действия двух других подростков при помощи сотовой связи. В текущий момент дети арестованы на два месяца.

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Фото и видео: Telegram / МВД Медиа