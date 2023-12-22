67-летний водитель сбил 10-летнего мальчика во дворе на улице Зины Портновой

В результате ДТП ребёнок с перелом правой голени, в состоянии средней степени тяжести доставлен в медучреждение.

Проводится проверка по факту ДТП на улице Зины Портновой, в котором пострадал несовершеннолетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 21 мая 10-летний мальчик бежал от парадной дома в сторону двора. В этот момент у дома 23 по улице Зины Портновой на него наехал 67-летний водитель за рулем автомобиля Lifan X60.

В результате ДТП ребёнок с перелом правой голени, в состоянии средней степени тяжести доставлен в медучреждение.

Разыскивается электросамокатчик, сбивший на Тореза 88-летнюю петербурженку.

Фото: Piter.tv