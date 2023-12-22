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Разыскивается электросамокатчик, сбивший на Тореза 88-летнюю петербурженку
Сегодня, 12:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Разыскивается электросамокатчик, сбивший на Тореза 88-летнюю петербурженку

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Пострадавшая обратилась в медицинское учреждение.

Полиция разыскивает электросамокатчика, сбившего 88-летнюю петербурженку на проспекте Тореза. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 19 мая мужчина на электросамокате наехал на  88-летнюю женщину у дома на пересечении проспекта Тореза и улицы Курчатова. На следующий день пострадавшая обратилась в медицинское учреждение, откуда информация поступила в полицию.

Сотрудники полиции расследуют обстоятельства произошедшего. Разыскивается водитель самоката. 

Также возбуждено уголовное дело в отношении водителя, наехавшего на 4-летнего ребенка на Долгоозерной улице.

Фото: Piter.tv

Теги: проспект тореза, электросамокат
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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