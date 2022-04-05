Возбуждено дело по части 2 статьи 167 УК РФ.

В Севастополе задержали двоих мужчин с нацистской атрибутикой и литературой. Об этом рассказали представители региональных правоохранительных органов. Известно, что операция проводилась при участии сотрудников ФСБ РФ. Официальный представитель МВД Ирина Волк уточнила, что у подозреваемых найдены запрещенная символика и незаконная литература, а также холодное оружие (ножи).

Задержаны двое подозреваемых в умышленном повреждении имущества граждан. В ходе обысков по адресам их проживания изъяты предполагаемые орудия преступления - ножи, а также фотографии, литература и атрибутика нацистского толка. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Полицейские во время обысков обнаружили мобильные устройства подозреваемых, в которых содержатся видеоматериалы, подтверждающие их противоправную деятельность. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Установлено, что в телефоне одного из задержанных обнаружен чат националистического батальона "Азов". Второй фигурант расследования ранее был судим за уклонение от призыва на срочную службу.

"Азов" - экстремистская, террористическая, радикальная и националистическая организация Украины, которая запрещена на территории РФ.

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Фото и видео: МВД России

