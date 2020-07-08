Весь обнаруженный арсенал удалось поднять с морского дна при помощи заполненных воздухом понтонов.

В Севастополе за два месяца обезвредили более двух тысяч снарядов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков. Его слова опубликовала пресс-служба ведомства.

По его словам, работы на акватории ведутся с начала лета. Куренков подчеркнул, что в первые дни августа из воды извлекли свыше 800 боеприпасов. Весь обнаруженный арсенал удалось поднять с морского дна при помощи заполненных воздухом понтонов. Работы в акватории Севастополя продолжатся до конца октября.

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Видео: МЧС России