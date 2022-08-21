В Севастополе третий день подряд сработала система ПВО

Ранее системы ПВО сработали 18-го и 19-го августа.

В Севастополе вновь сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В опубликованном сообщении Развожаев призвал жителей сохранять спокойствие, а также попросил не снимать и не выкладывать видео с работой систем ПВО. Ранее сообщалось, что около штаба Черноморского флота был сбит беспилотник. Пострадавших нет, повреждения были незначительными.

Кроме того, что 19 августа в Севастополе силы ПВО, предварительно, сбили еще один аппарат. Еще ранее, 18 августа, системы уничтожили беспилотник в районе аэродрома Бельбек.

Ранее генштаб ВСУ признал отсутствие контрнаступления украинских войск.

Видео: Telegram / На видео видно, Крыминформ

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