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В Севастополе полицейские задержали подозреваемого в краже кошелька

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Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

В Севастополе сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в краже кошелька. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

Инцидент произошел возле одного из магазинов. 26-летний житель Москвы потерял кошелек на выходе из помещения. В кошельке находились 300 долларов, водительское удостоверение и паспорт. Вернувшись в магазин, мужчина не обнаружил кошелька.

Задержанным оказался 39-летний местный житель Севастополя, у которого ранее была судимость. Он обнаружил утерянный кошелек и забрал его себе. Его действия попали на камеры видеонаблюдения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Удмуртии 15-летнего подростка подозревают в краже вейпов из торгового центра.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, кража кошелька, полицейские, севастополь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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