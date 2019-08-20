В Севастополе мусоровоз протаранил 15 машин из-за отказавших тормозов

В сети опубликовано видео с моментом, когда у грузовика отказали тормоза. А также видео с видеорегистратора очевидца, ехавшего по встречке, и видео последствий массового ДТП.

Накануне днем, 19 августа, в Севастополе грузовик "собрал" около 15 машин. Piter.TV собрал видео из соцсетей, где видно, в какой момент отказали тормоза, момент первых столкновений, а также видео последствий массовой аварии.

Массовое ДТП произошло после 14 часов на объездной дороге Севастополя, на Молочной балке. На опубликованных кадрах видео видно, что мусоровоз едет сначала нормально, но после поворота на спуске грузовик начинает набирать скорость. При этом водитель, вероятно, пытается затормозить об бордюр тротуара. Затем с пассажирской стороны из кабины выпрыгивает мужчина. Пользователи соцсетей предположили, что напарник пытался что-то подложить под колеса мчащегося грузовика.

На другом видео видно, что грузовик несется по склону и сшибает на своем пути машины. Некоторым удается увернуться от столкновения. Также опубликовано видео последствий аварии от очевидца, где видно расположение машин после ДТП, и какие повреждения они получили.

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