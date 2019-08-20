В Челябинске КАМАЗ протаранил попутный автобус с пассажирами

В результате ДТП пострадали 13 человек.

Сегодня ночью в Челябинске столкнулись КАМАЗ и пассажирский микроавтобус "Пежо".

Сообщается, что ДТП произошло на улице Блюхера, недалеко от памятника "Скорбящие матери" в 1 час 10 минут по местному времени. КАМАЗ под управлением водителя 1982 года рождения врезался в попутный микроавтобус. После мощного удара микроавтобус опрокинулся.

На сайте регионального МЧС сообщается о 13 пострадавших, в том числе 17-летней девушке. Водитель грузовика и его пассажир 1962 года рождения также были госпитализированы. Водителя пришлось деблокировать из искореженной кабины большегруза. 7 пострадавшим понадобилась госпитализация. Состоянии 2 человек оценивается как тяжелое.

На ликвидации последствий ДТП было задействовано 52 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС 15 человек и 4 единицы техники.

Видео и фото: ВК, Регион-74/Челябинск