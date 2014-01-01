В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса, найденные после обстрела пляжа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Сотрудники ведомства обнаружили суббоеприпасы на глубине до пяти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на дне пляжа "Учкуевка". Также в МЧС сообщили, что водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов продолжаются.
Ранее мы сообщали, что при пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек.
Видео: МЧС России
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