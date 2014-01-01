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В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса, найденные после обстрела пляжа

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Сотрудники МЧС обнаружили суббоеприпасы на глубине до пяти метров.

В Севастополе ликвидировали четыре суббоеприпаса, найденные после обстрела пляжа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сотрудники ведомства обнаружили суббоеприпасы на глубине до пяти метров. Их уничтожили контролируемыми подрывами на дне пляжа "Учкуевка". Также в МЧС сообщили, что водолазные работы по поиску и обнаружению суббоеприпасов и взрывоопасных предметов продолжаются.

Ранее мы сообщали, что при пожаре в общежитии в Балашихе погибли пять человек.

Видео: МЧС России

Теги: мчс россии, пляж, севастополь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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