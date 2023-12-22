В Севастополе будущий медик обокрал пенсионеров

Полиция раскрыла преступную схему аферистов в Крыму.

За участие в хищении у российских пенсионеров более двух миллионов рублей в Севастополе правоохранителями страны задержан студент медицинского колледжа из города Керчь. В пресс-службе МВД РФ по региону уточнили, что злоумышленник при помощи мессенджера устроился работать курьером у мошенников, которые действовали по схеме "Ваш родственник стал виновником ДТП". В соответствии с заданием от куратора, юноша прибыл в Крым и посетил с визитами трех пожилых женщин в возрасте от 73 до 88 лет. У местных жительниц молодой человек забрал наличные средства в целях "урегулирования вопроса" с пострадавшими в автомобильных авариях и непривлечения родственниц к уголовной ответственности.

Похищенные деньги молодой человек перевёл на расчетные счета, а за свои незаконные услуги получил около 100 тысяч рублей, которые потратил по своему усмотрению. пресс-служба МВД РФ по региону

Фигурант расследования сейчас отправлен под домашний арест. В его отношении ведется уголовное дело по частям 2, 3 и 4 статьи 159 УК РФ.

В Волгограде полицейские изъяли партию нелегальных сигарет стоимостью свыше 9,5 млн рублей.

Фото и видео: МВД Медиа