В Волгограде полицейские изъяли партию нелегальных сигарет стоимостью свыше 9,5 млн рублей

Сотрудники МВД поймали ОПГ, занимавшуюся продажей незаконной табачной продукции.

На территории Волгограда российские правоохранительные органы изъяли партию нелегальных сигарет стоимостью свыше 9,5 млн рублей. В пресс-службе регионального управления МВД пояснили, что 30-летний местный житель покупал в других регионах страны безакцизную табачную продукцию, после чего перевозил её в собственный гараж. далее нелегальная продукция реализовывалась мелкооптовыми партиями предпринимателям. Злоумышленник доставлял в торговые павильоны сигареты с помощью двух 35-летних сообщников. Один из них ранее был судим.

В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли более 75 тысяч пачек немаркированных сигарет, черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности участников группы, сотовые телефоны, деньги. пресс-служба МВД РФ

В отношении фигурантов расследования ведется уголовное дело части 6 статьи 171.1 УК РФ. ейчас мужчинв находятся под обязательством о явке.

На Камчатке задержаны членов ОПГ, занимавшихся азартными играми.

Фото и видео: МВД Медиа