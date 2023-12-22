На Камчатке задержаны членов ОПГ, занимавшихся азартными играми

Полиция рассказала о пресечении противозаконной деятельности в регионе.

На территории Камчатки российские правоохранительные органы задержали участников преступного сообщества, занимавшихся незаконным проведением азартных игр. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ. Лидером криминальной ячейки стал ранее судимый 71-летний местный житель. в целях организации нелегального бизнеса мужчина арендовал помещения, расположенные на первых этажах жилых зданий в городах Петропавловске-Камчатском и Елизово. Затем злоумышленник установил там игровое оборудование. Ему удалось вовлечь в противоправную деятельность 36-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 36 и 29 лет. Полиция установила, что сообщники исполняли роли администраторов заведений.

В ходе обысков из клубов правоохранители изъяли 28 комплектов игрового оборудования, мобильные телефоны, планшетные компьютеры и документацию. пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 171.2 и части 1 статьи 210 УК РФ.

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Фото и видео: МВД Медиа