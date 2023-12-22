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На Камчатке задержаны членов ОПГ, занимавшихся азартными играми

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Полиция рассказала о пресечении противозаконной деятельности в регионе.

На территории Камчатки российские правоохранительные органы задержали участников преступного сообщества, занимавшихся незаконным проведением азартных игр. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ. Лидером криминальной ячейки стал ранее судимый 71-летний местный житель. в целях организации нелегального бизнеса мужчина арендовал помещения, расположенные  на первых этажах жилых зданий в городах Петропавловске-Камчатском и Елизово. Затем злоумышленник установил там игровое оборудование. Ему удалось вовлечь в противоправную деятельность 36-летнего мужчину и двух женщин в возрасте 36 и 29 лет.  Полиция установила, что сообщники исполняли роли администраторов заведений.

В ходе обысков из клубов правоохранители изъяли 28 комплектов игрового оборудования, мобильные телефоны, планшетные компьютеры и документацию.

пресс-служба МВД РФ

По факту произошедшего следователи возбудили уголовные дела по части 3 статьи 171.2 и части 1 статьи 210 УК РФ.

В Петербурге задержали двоих молодых людей за избиение прохожих на камеру.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: игровой клуб, камчатка, мвд, опг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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