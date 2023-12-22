В Петербурге задержали двоих молодых людей за избиение прохожих на камеру

Правоохранители Петербурга задержали группу молодых людей, совершавших нападения на граждан, а затем публиковавших видео своих преступлений в сети интернет. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк объявила об аресте подозреваемых 21 февраля.
В числе задержанных оказались 18-летний студент одного из местных колледжей и 21-летний иностранец. мСотрудники правоохранительных органов продолжают розыск других участников хулиганских действий.
Добавим, что инцидент произошел ещё в конце января, а участники нападений также атаковали и других жителей города, о чем свидетельствуют видеозаписи, размещённые в социальных сетях. По данному инциденту возбуждено уголовное дело.
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Фото: Piter.TV
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