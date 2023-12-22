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В Мурино задержали мошенника, который украл у работодателя миллионы
Сегодня, 10:57
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В Мурино задержали мошенника, который украл у работодателя миллионы

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Правоохранители нашли подозреваемого у  дома 11 по Воронцовскому бульвару.

В Мурино полицейские задержали мошенника, который несколько лет назад  под предлогом трудоустройства завладел денежными средствами нескольких лиц на общую сумму более трех млн рублей. Инцидент произошел в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители нашли подозреваемого у  дома 11 по Воронцовскому бульвару. В участок доставили 34-летнего мужчину. Известно, что он находился в федеральном розыске из-за преступления, совершенного в период с марта 2019 года по ноябрь 2022.

Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для последующей передачи инициатору розыска. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что пьяный велосипедист попал под снегоуборочную технику на Каменноостровском проспекте.

Фото: Pxhere

 

Теги: задержали мошенника, мурино, украл у компании миллионы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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2866martie
Сегодня 12:27

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