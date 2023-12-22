В Мурино задержали мошенника, который украл у работодателя миллионы

Правоохранители нашли подозреваемого у дома 11 по Воронцовскому бульвару.

В Мурино полицейские задержали мошенника, который несколько лет назад под предлогом трудоустройства завладел денежными средствами нескольких лиц на общую сумму более трех млн рублей. Инцидент произошел в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители нашли подозреваемого у дома 11 по Воронцовскому бульвару. В участок доставили 34-летнего мужчину. Известно, что он находился в федеральном розыске из-за преступления, совершенного в период с марта 2019 года по ноябрь 2022.

Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции для последующей передачи инициатору розыска. Подробности уточняются.

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