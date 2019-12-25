Региональные власти рассказали о планах по вакцинации населения.

В Севастополь поступит около шести тысяч доз вакцины от COVID-19. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщил руководитель департамента здравоохранения крымского правительства Виталий Денисов.

Поставки начнутся с 4 января. По квоте в январе Севастополь должен получить 5,8 тысяч доз вакцин, в феврале – более 10 тысяч Виталий Денисов, крымский чиновник

Эксперт рассказал коллегам, что регион создал десять пунктов для массовой вакцинации населения. Семь из них находятся на базе первой больницы, два - в девятой больнице, один - в четвертой больнице. Все центры оборудованы специальными холодильными устройствами для хранения препаратов. Одними из первых вакцины получат местные педагоги.

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