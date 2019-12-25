Со следующего года возобновится горячее водоснабжение в Евпатории.

Воду в Симферополе и Ялте на Новый год подадут без ограничений. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил глава региона Сергей Аксенов. По данным чиновника, соответствующее решение уже принято местным правительством. Спикер добавил, что с 2021 года в Евпатории будет возобновлено горячее водоснабжение. Ранее его пришлось отключить в целях экономии водных ресурсов.

Уже принято решение, вода в Симферополе и Ялте 31 декабря и 1 января будет подаваться круглосуточно без ограничений Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что до 2014 года Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в подаче пресной воды. Ресурсы шли от Днепра через Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была прекращена Киевом в одностороннем порядке. Водоснабжение населения велось за счет заполненных водохранилищ естественного наполнения. За последний год засуха привела к дефициту ресурсов.

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