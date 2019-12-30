В Сети высмеяли новую форму космических войск США

Не обошлось без шуток про героев фильмов про "Звездные войны".

Пользователи Интернета высмеяли представленную недавно форму космических войск США. Снимок одежды был опубликован в Twitter организации.

Авторы униформы не стали взяли за концепцию камуфляжную форму армии и воздушных сил для того. Это было сделано для экономии денег, а также базовой идентичности солдат со своими коллегами.

В сети форму назвали "невероятно смешной" и подходящей для прогулок по лесу. Некоторые пользователи пошутили, что камуфляж будет полезен, если космические войска США собрались прятаться от расы эвоков из саги "Звездные войны".

"В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны",

- подытожил один из пользователей.

Дональд Трамп официально объявил о создании космических войск 21 декабря. В рамках текущего бюджета на проект выделят 40 миллионов долларов. Изначально они будут состоять из 200 человек. Подразделение возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.

Видео: Youtube / Esoteric Star Wars Rubbish, Twitter / United States Space Force