Трамп объявил о создании Космических войск в США

Также стал известен будущий глава ведомства.

В США официально появились Космические войска. Об этом Дональд Трамп объявил на церемонии подписания военного бюджета на 2020 год.

В рамках текущего бюджета на Космические силы выделят 40 миллионов долларов. Изначально они будут состоять из 200 человек. Подразделение возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.

Проект американского оборонного бюджета на 2020 год предусматривает выделение 738 миллиардов долларов.

Также военный бюджет США на 2020 год предусматривает новые санкции против газопровода "Северный поток - 2". После подписания документа Дональдом Трампом ограничения вступили в силу.

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