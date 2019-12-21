Европа запросила у США разъяснения санкций по "Северному потоку-2"

Ограничения коснутся компаний, которые сдавали в аренду суда суда для реализации газопроводов.

США и Европа встретятся, чтобы обсудить новые американские санкции в отношении "Северного Потока - 2". Встреча пройдет 21 декабря, сообщил вице-премьер России Дмитрий Козак.

Он отметил, что в ходе консультации стороны обсудят значение ограничений. Также после беседы станет ясно когда санкции наступят, и в каком объёме они затронут европейские компании.

"Они сформулированы недостаточно чётко. Они не понимают, европейцы прежде всего, что это означает"

— сказал Козак

Ранее стало известно, что новые санкции США против газопроводов "Северного Потока - 2" и "Турецкого потока" вступили в силу. Они коснутся компаний, которые сдавали в аренду суда суда для реализации газопроводов. После этого один из подрядчиков приостановил работы над проектом.

Видео: YouTube / NZZ Neue Zürcher Zeitung