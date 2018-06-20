В сети продаются билеты на предпоказ фильма "Мстители: Финал"

Стоимость одного билета от 50 до 60 тысяч рублей.

В сети продаются билеты на закрытый предпоказ фильма "Мстители: Финал". Всего доступно четыре билета. Стоимость одного варьируется от 50 до 60 тысяч рублей.

В эту стоимость входит аккредитация на Московский международный кинофестиваль. Кроме того, за эти деньги продавец обещает сопроводить покупателя до входа в кинотеатр, а также вернуть стоимость, "если что-то пойдет не так".

Отметим, что накануне российское подразделение Disney отменило все предпоказы фильма "Мстители: Финал". Это решение может быть связано с тем, что кто-то слил в интернет кадры с концовкой киноленты.

Единственный предпоказ состоится в рамках Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Туда можно попасть только по личным приглашениям от Disney. На сеансе у зрителей будут забирать смартфоны.

Мировая премьера финальной части "Мстителей" выйдет в мировой прокат 24 апреля. Россияне смогут увидеть фильм 29 апреля.

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Видео: YouTube / MARVEL Россия