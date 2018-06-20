Стала известна дата выхода сериала "Ведьмак" с Генри Кавиллом

В основу проекта легли книги одноименной серии романов польского писателя Сапковского.

Представители стримингового сервиса Netflix сообщили примерную дату премьеры сериала Ведьмака. Согласно финансовому отчету компании перед инвесторами проект про Геральта из Ривии увидит свет в четвертом квартале 2019 года.

Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселеной DC в образе Супермена. Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что в его основу легли книги одноименной серии романов польского писателя Сапковского.

Отметим, что ранее по мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED. Помимо этого, в 2001 в Польше был снят одноименный фильм, который не пользовался успехом в мировом прокате.

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Видео: Netflix