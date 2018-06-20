Стала известна дата выхода сериала "Ведьмак" с Генри Кавиллом

Представители стримингового сервиса Netflix сообщили примерную дату премьеры сериала Ведьмака. Согласно финансовому отчету компании перед инвесторами проект про Геральта из Ривии увидит свет в четвертом квартале 2019 года.
Главную роль в сериале исполнит актер Генри Кавилл, известный своим участием во вселеной DC в образе Супермена. Подробности сюжета пока не раскрываются, однако известно, что в его основу легли книги одноименной серии романов польского писателя Сапковского.
Отметим, что ранее по мотивам "Ведьмака" была выпущена серия компьютерных игр от польской компании CD Projekt RED. Помимо этого, в 2001 в Польше был снят одноименный фильм, который не пользовался успехом в мировом прокате.
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Видео: Netflix
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