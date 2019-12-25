Петербуржец сфотографировал пролетающую над городом самую яркую комету

Небесное тело должно максимально приблизиться к Земле 23 июля.

Утром 20 июля житель Петербурга поделился в сети фотографиями самой яркой за последние семь лет кометы, пролетевшей накануне ночью над городом.

На снимках можно увидеть C/2020 F3 (NEOWISE). Небесное тело с ярким хвостом максимально приблизиться к Земле 23 июля. В этот день расстояние от нашей планеты до кометы составит 103,52 млн километров. Лучше всего объект будет виден темными и безоблачными ночами.

В Петербурге за небесным телом можно будет наблюдать, начиная с 20 июля с 00:30 до 01:30. Помешать жителям города может светлое сумеречное небо и белые ночи, а также низкое положение над горизонтом.

Ранее мы писали, что в понедельник в Петербурге сохранится тепло, но пройдут дожди.

Фото: ВКонтакте / Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Илья Большаков