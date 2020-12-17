Вышел новый трейлер пятого сезона мультсериала "Рик и Морти"

Первая серия выйдет 20 июня.

На официальном Youtube-канале ТВ-сети Adult Swim появился третий трейлер пятого сезона анимационного сериала "Рик и Морти".

С момента публикации 23 марта опубликованное видео набрало боле 930 тысяч просмотров. Кадры трейлера под композицию группы Beastie Boys показывают, чего ждать фанатам мультсериала в новом сезоне.

Под видео указано, что в рамках пятого сезона выйдет 10 новых эпизодов. Первая серия появится в эфире Adult Swim уже 20 июня текущего года.

Ранее Netflix выпустил загадочный тизер хоррора "Классическая история ужасов".

Видео: Youtube / Adult Swim