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Вышел новый трейлер пятого сезона мультсериала "Рик и Морти"

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Первая серия выйдет 20 июня.

На официальном Youtube-канале ТВ-сети Adult Swim появился третий трейлер пятого сезона анимационного сериала "Рик и Морти".

С момента публикации 23 марта опубликованное видео набрало боле 930 тысяч просмотров. Кадры трейлера под композицию группы Beastie Boys показывают, чего ждать фанатам мультсериала в новом сезоне.

Под видео указано, что в рамках пятого сезона выйдет 10 новых эпизодов. Первая серия появится в эфире Adult Swim уже 20 июня текущего года.

Ранее Netflix выпустил загадочный тизер хоррора "Классическая история ужасов".

Видео: Youtube / Adult Swim

Теги: adult swim, мультсериал, рик и морти
Категории: Кино, Культура, Мировые новости, Лента новостей,

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