Netflix представил трейлер четвертого сезона сериала "Элита"

Премьера назначена на 18 июня.

Netflix представил трейлер четвертого сезона испанского сериала "Элита". Его опубликовали на официальном YouTube-канале.

Сериал рассказывает о жизни учеников престижной школы Лас-Энсинас, которые замешаны в криминальных делах. В финале предыдущего сезона некоторые герои покинули проект, а на их место пришли другие персонажи. С появлением новых учеников в школе появятся новые проблемы.

Также стало известно, что перед выходом четвертого сезона "Элиты" на Netflix выйдут несколько короткометражек о жизни центральных персонажей сериала. Они появятся с 14 июня. Премьера нового сезона запланирована на 18 июня.

Ранее HBO Max показала первый трейлер специального выпуска сериала "Друзья".

Видео: YouTube / Netflix Russia