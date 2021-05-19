Его премьера состоится 27 мая.

HBO Max показала первый трейлер специального выпуска сериала "Друзья". Видео опубликовали на YouTube-канале сервиса.

Главные звезды популярного ситкома середины 90-х и начала 2000-х годов соберутся вместе, чтобы обсудить его историю создания, а также рассказать обо всех интересных подробностях, которые были во время съемок. Длительность спецвыпуска составит час.

Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБлан, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер предстанут в образе самих себя. Также в качестве приглашенных звезд выступят Леди Гага, Джастин Бибер, Дэвид Бэкхем и Кит Харрингтон.

Премьера спецвыпуска "Друзей" состоится 27 мая.

Ранее стало известно, что фильм "Красотка" вернут на большие экраны.

Видео: YouTube / HBO Max