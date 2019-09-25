В Сети появилось видео салона нового Mercedes-Benz S-Class

Его официальная презентация состоится до конца 2020 года.

Как сообщает портал SpeedMe, в Сети появилось видео интерьера салона нового седана Mercedes-Benz S-Class.

Особое внимание уделяется контурной подсветке салона и интерфейсу нового мультимедийного комплекса. Экран информационно-развлекательной системы с планшетной ориентацией разделен на две части. Сверху выводятся показания мультимедиа, снизу - настройки климата. Блок регулировок кресел и кнопка запуска двигателя остались на прежних местах.

На данный момент неизвестна точная дата презентации седана Mercedes-Benz S-Class. Однако в пресс-службе компании сообщают, что премьера состоится до конца 2020 года.

Ранее мы писали, что новый кроссовер Toyota Highlander появится в России этим летом.

Видео: YouTube / SpeedMe - Life